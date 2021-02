Salón naivného a intuitívneho umenia je galéria, ktorá vznikla v roku 2019 v bulharskom meste Belogradčik.

Za krátky čas svojej existencie stihla zorganizovať medzinárodný umelecký workshop a do svojej stálej zbierke získať viac ako 200 diel predstaviteľov súčasného naivného umenia. Jej najnovšou aktivitou je medzinárodné bienále naivného umenia s názvom „Biennale NAIVE Bulgaria 2021“.

Je to virtuálna výstava naivného a intuitívneho umenia, ktorej téma „Nová realita – urobila z nás lepších ľudí“ svojou aktuálnosťou zaujala. Koronavírus nám extrémne zasiahol do životov a pochopiteľne má vplyv aj na umeleckú tvorbu súčasných naivných umelcov. Podľa vyjadrenia kurátorky bienále Daniely Ossikovskej bol výber nesmierne ťažký. Organizátor musel posudzovať stovky diel výtvarníkov z 38 krajín a okrem naplnenia charakteristík naivného umenia bola obzvlášť dôležitá idea výstavy.

Skvelou správou pre Slovensko je účasť až piatich výtvarníkov, a to Milana Kostura, Zuzany Molitorisovej, Ivety Takácsovej, Márie Ház a Adžany Modlitbovej.

Kosci (Milan Kostur)

Take care (Adžana Modlitbová)

Bienále má aj súťažný rozmer. Medzinárodná porota udelila Hlavnú cenu (Guldfidan Hitit Bicer, Turecko) a tri ďalšie ceny (Stela Stefanová, Bulharsko, Stoyan Bozhkilov, Bulharsko a Drazen Tetec, Chorvátsko). Otvorená zostáva ešte cena verejnosti, o ktorej sa bude rozhodovať hlasovaním na facebooku. Zapojiť do hlasovania sa bude môcť každý, je preto potrebné sledovať facebookovú stránku Salon of naive and intuitive art. Organizátor spôsob hlasovania zverejní čoskoro.

Všetky ocenené diela budú vystavené aj fyzicky na Prvom predajnom Salóne naivného umenia, ktoré je plánované na mesiac júl 2021 v Bulharsku v meste Belogradčik. Samozrejme to bude závisieť od situácie a možností s ohľadom na pandemické opatrenia. Verím, že sa to organizátorom podarí.

Držme im palce!

Viac o galérii a virtuálnej výstave je možné nájsť na http://www.naiveart.eu

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť na Facebooku aj Instagrame:

https://www.facebook.com/Salon-of-naive-and-intuitive-art-606996126480913/?view_public_for=606996126480913

http:// https://www.instagram.com/salon_naive_and_intuitive_art/