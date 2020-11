V KRAJINE RADOSTI

Pri pohľade na obrazy Jany Chroustovej mám pocit, že práve prežívam radostný deň v krajine svojho detstva. Bezstarostné chvíle zachytené s citom pre príbeh. Verím, že som súčasťou toho príbehu, som súčasťou obrazu.

Velrybí námluvy (Jana Chroustová)

Začiatky

Maľovať začala už v roku 1998 a jej nezameniteľný láskavý štýl stvárnenia krajiny a postáv si našiel prakticky ihneď svoje miesto v naivnom umeleckom svete. Obrázky tejto českej výtvarníčky sa tak objavili veľmi skoro vo viacerých galériách v Českej republike zameraných na naivnú tvorbu. Dnes sú zastúpené v mnohých súkromných zbierkach zberateľov z Českej republiky, Slovenska, Veľkej Británie, Íska, Nemecka, Nórska, Ruska aj Austrálie.

Troufalý odvážlivec a zvědavé publikum (Jana Chroustová)

Výstavy

Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí, zúčastňuje sa medzinárodných výtvarných sympózií, výstav naivného umenia v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Tento rok bola jej tvorba súčasťou osobitého projektu online výstavy organizovanej Museé International d´Art naif de Magog v Kanade a tiež výstavy NAIVA BRATISLAVA online 2020.

Veselé Velikonoce 2020 (Jana Chroustová)

Tvorba

V obrázkoch Jany Chroustovej je živo. S ľahkosťou stvárňuje krajiny známe aj vymyslené a umiestňuje do nich zvieratá, postavy a postavičky. Ale nie len tak bezdôvodne. Veľmi rýchlo zistíte, že postavy v krajine prežívajú svoj príbeh. Všedné aj výnimočné chvíle zobrazené jednoducho, úprimne a často úsmevne. V mnohých postavách sa prekvapivo spoznáte, stotožníte sa s nimi. V tejto zdanlivej jednoduchosti je jej umelecká výnimočnosť.

Libuška – ta, která vidí město veliké (Jana Chroustová)

Inšpirácia

Ako sama autorka hovorí „Námětem mých obrázků pro radost bývají krajiny a v nich drobný příběh nebo situace všedního dne. Aniž bych o to usilovala, zpětně se při pohledu na namalovaný obrázek dozvídám, že maluji lidi a zvířata s laskavou nadsázkou, s dětskou důvěrou a se schopností nacházet drobné radosti všude kolem. Moje naivní obrázky jsou tak krajiny bezpečí, kde si, jak říkám: „Můžete lehnout na záda a zavřít oči.“ Jsou to krajiny, kde si lidé vzájemně přejí, baví se, jsou něčím unešeni, někým nadšeni, váží si hezké chvíle. Jsou to krajiny setkání, zastaveného času, byť obrázkem může právě v tu chvíli projet parní lokomotiva, či přelétnout dávný aviatik.“

Odvážny aviatik (Jana Chroustová)

Pravčická brána (Jana Chroustová)

Ilustrácie aj vlastná kniha

Jana Chroustová je povolaním knihovníčka, s knihami je bytostne spätá. Nie je preto prekvapením, že v novom vydaní knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“ z roku 2016 nájdeme práve jej ilustrácie. Navyše dokáže bravúrne vládnuť aj slovu. V roku 2014 vyšla jej knižná autorská prvotina „Naivní detektivka z knihovny“. Vtipný a napínavý detektívny príbeh odohrávajúci sa v knižnici. Ako inak.

Obálka knihy „Naivní detektivka z knihovny“ (Jana Chroustová)

Obálka knihy „Bylo nás pět“ (Jana Chroustová)

„Já se z toho picnu“

Knižnica spojila jej cestu s kolegyňou knihovníčkou, dnes už tiež autorkou detských knižiek, Michaelou Krýslovou. Časom vytvorili spolu skvele ladiacu umeleckú dvojicu. Tvorivým výsledkom ich tandemu je séria knižiek o starostiach i radostiach Pepiny Karáskovej z 3.B s názvom „Já se z toho picnu“.

Krst knihy „Mami, típni to!“ (Jana Chroustová)

Michaela Krýslová v nich s neuveriteľnou ľahkosťou a s humorom otvára aktuálne témy, ktoré dnešné deti zaujímajú, či trápia. Nie sú to len vtipné texty o osudoch hlavnej hrdinky a jej kamarátov, obsahujú aj nenásilné poučenie pre deti a návod pre rodičov. Jana Chroustová knihy dopĺňa o čarovné a pravdivé ilustrácie. Tieto dve autorky spolu skutočne dokonale ladia.

Ilustrácie z knihy „Hele, řekni to!“ (Jana Chroustová)

Ilustrácie z knihy „Hele, řekni to!“ (Jana Chroustová)

Séria má už tri knihy. Prvá „Mami, típni to!“ sa venuje téme fajčenia. Vznikla z nej aj audiokniha, ktorú je možné zadarmo vypočuť na https://soundcloud.com/knihovna/sets/mami-tipni-to

Druhá kniha „Čuně, seber to!“ je vtipným a poučným náhľadom do života psíčkarov.

No a veľmi citlivá téma zneužívania detí je skvele popísaná v najnovšej, tretej, knihe „Hele, řekni to!“. Vyšla teraz v októbri 2020. Sú k nej aj tzv. pracovné listy pre rodičov, ktoré obsahujú jasné formulácie na uľahčenie komunikácie o neľahkej téme. Nájdete ich na https://cattacan.cz/wp-content/uploads/2020/09/Pracovni%CC%81_listy.pdf

Obáky série kníh „Já se z toho picnu“ (Jana Chroustová)

Obáky série kníh „Já se z toho picnu“ (Jana Chroustová)

Kdesi som počula, že práve knihy z detstva formujú náš charakter. Nie to, čo čítame neskôr. Séria „Já se z toho picnu“ medzi také knihy podľa mňa rozhodne patrí.

Viac informácií o týchto knihách a možnosti ich získania nájdete na http://www.cattacan.cz

Ako knihy vznikali a aké je spolupráca týchto dvoch autoriek na https://casjenprome.cz/rubrika/inspirace/osobnost-tydne/misa-kryslova-a-jana-chroustova-rikame-si-z-legrace-mys-and-chroust-company/

Jana Chroustová

Jana Chroustová

Viac o autorke a jej tvorbe sa oplatí pozrieť na http://www.obrazkyproradost.cz

Text: Adžana Modlitbová

Citát: Jana Chroustová, zdroj www.obrazkyproradost.cz

Foto: Jana Chroustová a jej archív