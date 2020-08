Očakávajte neočakávané. Slony a plameniaky v mestskom parku, tigre prechádzajúce sa po strechách, lietajúce balóny a ľudia, obyčajné príbehy aj snové vizualizácie a vždy prekrásna architektúra.

Kto pozná tvorbu Alexandry Dětinskej, dá mi za pravdu, že jej obrazy sú neprehliadnuteľné. Vyžaruje z nich neopakovateľná atmosféra radosti, nostalgie a krásy. Očakávajte v nich neočakávané. Slony a plameniaky v mestskom parku, tigre prechádzajúce sa po strechách. Je bravúrnou maliarkou architektúry. Známe a vyhľadávané sú jej obrazy hradov a zámkov.

Jej osobité vnímanie sveta okolo nás a jeho stvárnenie je odrazom súčasnej insity. Pre mňa je to veľká maliarka imaginácie, jedinečná predstaviteľka vedomého naivného umenia.

Alexandra Dětinská

Začiatky

Nie je prekvapujúce, že začala maľovať už v detstve. Bolo to prirodzené, priviedla ju k tomu jej mama, maliarka Vlasta Dětinská. Prvé maliarske počiny boli z veľkej časti ovplyvnené tvorbou, ktorú videla doma u svojej mamy. Boli to malé obrázky, spravidla zátišia. Keď vyštudovala strednú zdravotnícku školu, rok pracovala ako zubná laborantka. Už počas tohto obdobia však veľa maľovala a túžba venovať sa maľbe naplno nakoniec prevládla. Očarila ju tvorba naivných maliarov z bývalej Juhoslávie, v ich slobodnom a čistom stvárnení sveta sa našla.

Alexandra Dětinská (rok 1989)

Prvé výstavy

Vystavovať začala skoro, najprv na kolektívnych výstavách v Čechách, neskôr aj na samostatných výstavách. Prvú svoju samostatnú výstavu v zahraničí mala už ako 25-ročná vo švédskom Goteborgu. Od roku 1988 tak predstavila svoju tvorbu na desiatkach kolektívnych a samostatných výstav doma aj v zahraničí.

Medzinárodné úspechy

Bola len otázka času, kedy sa obrazy Alexandry Dětinskej dostanú do povedomia nie len bežným obdivovateľom naivnej tvorby, ale aj odborníkom. A ako to tak často býva, ocenenie prišlo zo zahraničia.

Na 27. medzinárodnej výstave naivného umenia vo švajčiarskom Morges v roku 1998 získala za svoj obraz „Útěk do jiného světa“ cenu – PRIX GEORGE CASPER.

A v roku 2019 na 49. medzinárodnej výstave naivného umenia v talianskej Varenne za obraz „Zimní svatba na Hluboké“ cenu – PARROCCHIA DI VARENNA.

Útěk do jiného světa (Alexandra Dětinská)

Zimní svatba na Hluboké (Alexandra Dětinská)

Tvorba a inšpirácia

Exotické aj domáce zvieratá umiestnené často na najmenej očakávaných miestach, lietajúce balóny a ľudia, obyčajné príbehy aj snové vizualizácie a vždy prekrásna architektúra. Všetko to tvorí prirodzený farebný a priestorový maliarsky súzvuk. Pri pohľade na jej obrazy máte pocit, že aj to neskutočné je hmatateľné a reálne. Dokáže vložiť do obrazu príbeh presne, trefne a často s vtipom. Ste nútení sa zastaviť, zahľadieť a len tak sa tešiť z aktuálnej chvíle.

Už niekoľko rokov spracováva tému hradov a zámkov, ktoré úspešne prezentuje na výstavách „Z hradu do zámku“ po celej Českej republike. Takmer každá nová výstava je spojená aj s novým obrazom hradu, či zámku.

Ako sama hovorí „Architektura, příroda, zvířata, ale i běžné situace mezi lidmi, to vše je pro mě velkou ispirací. Někdy to jsou i náhodně zaslechnutá slovní spojení, úryvek z filmu nebo sen. Ispiraci sny mám nejraději, ve snu je totiž možné úplně všechno...“.

Alexandra Dětinská

Alexandra Dětinská

Maľuje pre dobrú vec

Nie bezdôvodne sú naivní maliari označovaní ako maliari srdca. Ich tvorba vychádza z čistého a nenúteného pohľadu na svet, jeho zobrazovania nie takého aký je, ale takého, aký by mal byť. A to sa prejavuje aj v živote. Spolupráca Alexandry s nadáciami a organizáciami, ktoré sa venujú podpore, či už začínajúcich tvorcov alebo pomáhajú deťom, zdravotne, či inak znevýhodneným osobám, tak dotvára jej celkový obraz. Svojou tvorbou pomáha.

V roku 2000 vytvorila pohľadnicu „Hodně štěstí“ a návrh novoročenky pre českú nadáciu KONTO BARIÉRY. S touto nadáciou odvtedy trvale spolupracuje a poskytuje im svoje obrazy do aukcií. Maľuje tiež klapky pre Filmový festival, ktorý sa každoročne koná v Zlíne. Klapky sú predmetom dražby a výťažok z nej ide na podporu mladým autorom. Z množstva jej aktivít v tomto ohľade je treba spomenúť aj maľby bábik pre projekt KIWANIS v Čechách aj na Slovensku, výťažok z predaja bábik ide na pomoc chorým deťom v nemocniciach.

Alexandra Dětinská ((klapka))

Alexandra Dětinská ((Frida pre KIWANIS 2019))

Aktuálna výstava

Do konca októbra je možné jej obrazy vidieť na výstave „Z hradu do zámku“ v Nových Hradoch u Litomyšle. Ak to súčasná situácia spôsobená koronakrízou dovolí, navštívte ju. Stojí za videnie. Výstava je navyše predajná a okrem obrazov je možné si urobiť radosť čarovnými pohľadnicami hradov a zámkov, či kalendárom.

Alexandra Dětinská

Zastúpenie v zbierkach:

Galéria LILI LOUVREN, Goteborg, Švédsko

Muzeum Cesare Zavattini, Luzzara, Taliansko

Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovensko

Zámek Lysice, zbierka naivného umenia, Česká republika

Súkromná zbierka Livia Colloredo-Mannsfeld (obraz "Rokokova Dobříš")

www.alexandradetinska.cz

Facebook: Alexandra Dětinská naivní obrazy

Citát: Alexandra Dětinská, zdroj www.alexandradetinska.cz

Fotografie: Alexandra Dětinská a jej archív