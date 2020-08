Aj hlina môže byť naivná

Keď sme hľadali umelca, ktorý by pre projekt medzinárodnej výstavy naivného umenia NAIVA BRATISLAVA vytvoril ocenenia pre víťazov, oslovili sme Dášu ČURAJOVÚ. Chceli sme keramické sošky a jej nápadom sme sa okamžite nadchli.

Ale poďme na začiatok

Na začiatku bola materská dovolenka a túžba po aktívnom tvorivom relaxe. I keď pôvodne táto mladá kreatívna duša snívala o práci s jemným a elegantným porcelánom, zaviedlo ju to k hline. Na kurzoch keramiky si osvojila základy a najmä prácu na hrnčiarskom kruhu. To pravé tvorivé uspokojenie ale prišlo až keď vyskúšala otvorené možnosti ručného modelovania hliny. Začiatky jej tvorby sú spojené s klasickými úžitkovými predmetmi ako dóza, misa, mydeľnička. No aj do týchto zdanlivo obyčajných predmetov vtláča svoje vlastné ja, vyčleňuje sa. Misy rada a často dekoruje krásnou slovenskou čipkou.

Keramické obrázky

Kreativita vyštudovanej právničky zo Stupavy sa však mala ešte len prejaviť. Nestačili jej klasické tvary a využitie hliny. Hľadala iné spôsoby ako hlinu uplatniť v dekoratívnej podobe, ale netradične. A tak jedného dňa svojím chlapcom do detskej izby urobila keramický obrázok. Prakticky vyskladaný na hladký podklad z jednotlivých hlinených dielikov. Prvotná inšpirácia mozaikou a potom to už išlo samo.

(Dáša Čurajová)

(Dáša Čurajová)

Abstraktná a naivná rovina

V tvorbe sa aktuálne pohybuje v dvoch rovinách. V abstraktnej, v ktorej dominujú geometrické tvary, najmä pásiky, vyryté čiary, rôzne odtlačky v hline. V tej naivnej sa objavujú motívy postáv, domčekov, kvetov, stromov, vtáčikov. Celá jej tvorba sa ale jednotne vyznačuje čistotou a jednoduchosťou línií, použitých farieb s pridaním zlata alebo medi, nadčasovosťou a hravosťou.

„Hlina je čarovná v tom, že keď do nej odtlačíte čokoľvek, čo nájdete doma, dokonca aj hlavička šróbika, tak vzniknú veľmi zaujímavé dielka.“ - nadšene hovorí Dáša o možnostiach práce z hlinou.

(Dáša Čurajová)

(Dáša Čurajová)

"Pani Naiva"

Že je Dáša tá pravá pre vytvorenie sošiek určených víťazom medzinárodnej výstavy naivného umenia NAIVA BRATISLAVA sme zistili hneď na prvom našom stretnutí. Jej nápad zhmotniť dámu z jej keramických obrazov, bol skvelý. Bolo potrebné iba vymyslieť celý koncept s názvom a nejaký ten prvok vystihujúci Slovensko a Bratislavu.

A to sa jej podarilo dokonale! Do „Pani Naivy“ sme sa všetci okamžite zamilovali.

Pani Naiva v roku 2019 (Dáša Čurajová)

Pani Naiva pre rok 2020 (Dáša Čurajová)

Kde nájdete dasha_ceramics

Stačí navštíviť Facebook a Instagram dasha_ceramics.

Prípadne môžete zájsť v Martine do obchodíku s umením Moment a pár obrázkov je vystavených v Penzióne Petit v Bratislave.

Ale hlavne - najbližšie môžete jej prácu vidieť na Urban markete 2020 (Special Edition) až do 06.09.2020 na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

(Dáša Čurajová)

Foto: Dáša Čurajová a jej archív

Pre korektnosť informácií: Autorka článku je riaditeľkou občianskeho združenia ART 40, ktoré organizuje medzinárodnú výstavu naivného umenia NAIVA BRATISLAVA