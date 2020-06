Online výstava naivného umenia

Tretí ročník medzinárodnej výstavy naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2020 sa presunul z obvyklého miesta konania v Primaciálnom paláci v Bratislave do online priestoru. Dôvod možno netreba ani uvádzať.

Mnohé galérie a organizátori kultúrnych podujatí zareagovali na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu podobne. Využívajú virtuálny priestor, ktorý nemá obmedzenia a hranice.

Veľký záujem o účasť na výstave organizátora, občianske združenie ART 40, jednoznačne presvedčil o tom, že aj tento formát je pre výtvarníkov zaujímavý.

Svedčia o tom tieto čísla: 193 diel od 69 autorov zo 17 krajín.

Na online výstave síce nie je možné pocítiť atmosféru priamej, hmatateľnej konfrontácie s obrazmi v priestore. Má však iné prednosti. Umožňuje predstaviť takú tvorbu, ktorej prezentácia by pri štandardnej výstave nebola ľahká. Ako napríklad veľkorozmerné diela alebo diela, ktoré by museli precestovať tisícky kilometrov.

Výstava má súťažný charakter a organizátor udeľuje už tradične niekoľko ocenení. Tento rok sú to Hlavná cena, Cena za príbeh a Mimoriadne ocenenie, ktoré udeľuje organizátor spolu s odbornou porotou a Cena verejnosti, o ktorej rozhodujú návštevníci online výstavy hlasovaním.

HLAVNÚ CENU získal obraz od výtvarníčky Barbary Józefowicz z Poľska. Aj preto, že predstavuje naivné umenie súčasnosti. Živé a aktuálne.

Takmer každý obraz má v sebe príbeh. Viac, či menej skrytý. A pri naivnej tvorbe to platí o to viac. Udelenie CENY ZA PRÍBEH výtvarníčke Svetlane Miladić zo Srbska je dôkazom, že príbeh dokáže presiahnuť hranice obrazu.

In the early morning (Svetlana Miladić)

Mimoriadnosť situácie, ktorú aktuálne zažívame, sa odrazila aj v tvorbe viacerých výtvarníkov. Umenie v čase korony. Výtvarná odvaha, čisté stvárnenie a aktuálnosť námetu nesporne patrí do súčasného vedomého naivného umenia. Preto tento rok organizátor udelil aj MIMORIADNE OCENENIE za aktuálnosť námetu. Patrí Dušanovi Chaloupkovi z Českej republiky.

Doba koronavirová (Dušan Chaloupka)

Vďaka online formátu tento rok výstava prináša aj diela obdivuhodných rozmerov ako sú tie od insitného výtvarníka Jána Glózika zo srbskej Kovačice (500 cm x 250 cm).

Alebo tiež diela tvorcov z iných kontinentov. Juhoafrickú republiku reprezentuje naivný výtvarník Justin Abelman.

The little blue cottage (Justin Abelman)

Ako vyzerá naivné umenie v Indii vieme vďaka výtvarníčke Varshe Rajput.

Tvorba umelcov z Izraela nás prekvapí svojou čistotou, priamosťou a úprimnosťou pohľadu na svet. Ako napríklad tvorba Howyidy Zaitoun.

Opäť je možné obdivovať radostné a vnútorným slnkom zaliate obrazy z Grécka, Talianska, či Španielska. Ako to mohlo vyzerať v minulosti v Aténach vieme vďaka tvorbe Rouli Boua.

View of old times Athens (Rouli Boua)

Tradičné aj netradičné námety potešia v tvorbe výtvarníkov z Maďarska, Slovenska, Srbska, Rumunska, Bulharska aj Ukrajiny. Že sú mnohé tradície podobné sa presvedčíme aj z obrazu Irén Zolnai Czentyéné.

Láskavo, nežne a rozprávkovou atmosférou uchváti tvorba umelkýň z Fínska, Dánska a Írska. Tak pôsobí aj tvorba Marja-Muusy Hämäläinen.